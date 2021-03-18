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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«السغة لمون»..لغة جديدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس 18/مارس/2021 - 11:46 ص
مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
إيمان ماهر
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ساعات، لغة جديدة يتحدث بها رواد السوشيال ميديا، وهى "السغة لمون" حسبما وصفها البعض وهى التي تحدث بها الفنان أحمد حلمي في أحد الإعلانات.

"سغة لمون" لغة تقوم على استبدال الحرف الأول بشبيهه بالكلمة الثانية، من خلال إزالة أول حرف من الكلمة ووضع مكانه "س"، وتأتي بأول حرف من الكلمة التي تليها بحيث يتم وضع الحرف الذي تم حذفه من الكلمة الأولى واستبداله بالـ "س".

وظهرت اللغة في أغنية"وقفة ناصية زمان" التي غناها أحمد مكي وجاءت كلماتها: "وقفة الناصية اتعلمنا فيها كتير لغات، السغة لمون كانت لغة بنرغي بيها لساعات، لو في غريب بينا ومش عاوزينه يفهم معنى الحاجات، ساسب حواجب سفهم يتنيل ساجة حالات".

بدأت هذه اللغة في الانتشار عندما دشن أحمد مكى في 2017 صفحة رسمية بعنوان، sekkymallawany، الاسم الذي اختاره بعدما فشل فى الحصول على آخر نتيجة اختيار كل الأسماء المناسبة فى صفحات وهمية، ونشر فيديو على الصفحة ليؤكد من خلاله أنها الصفحة الرسمية له، مشيرا إلى أن اسمه بلغة كان يتحدثها زمان مع أصدقائه، مؤكدا أن تلك اللغة لن يفهمها إلا أصدقاءه القدامى.

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