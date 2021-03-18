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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن»: جهود الأطباء سوف يسطرها التاريخ بحروف من نور

الخميس 18/مارس/2021 - 11:43 ص
حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم حزب حماة الوطن بخالص التحية والتقدير إلى "جيش مصر الأبيض " أطباء مصر، بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب المصري والذي يتوافق مع ذكري افتتاح أول مدرسه للطب في مصر والشرق الأوسط بأبو زعبل في 18 مارس عام 1827.

وأعرب الحزب في بيان له اليوم، عن اعتزازه وتقديره لما يبذله أطباء مصر وكل العاملين بالمجال الطبي في هذه المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل حماية الإنسان والمجتمع والقضاء على وباء "كورونا" المستجد الذي بات جائحة تهدد العالم.

وأشار الحزب، إلى أن ما يبذله الأطباء من جهود مضنية وتصدرهم الصفوف الأولى لحماية المجتمع من الوباء سوف يسطره التاريخ بحروف من نور في سجلاتهم الحافلة بالجهد والعطاء.

وأكد الحزب على دعمه الكامل لجيش مصر الأبيض الذى يمثل خط الدفاع الأول لمصر فى مقاومة جائحة كورونا، مقدما لهم الشكر على تفانيهم فى عملهم لإنقاذ المرضى.

كما تقدم الحزب بتحية لروح الشهداء من الاطقم الطبية الذين ضحوا بحياتهم من أجل حمايتنا ووقفوا بكل شجاعة فى مواجهة جائحة كورونا ولم يدخروا جهدا يوما "دمتم فى قلوبنا".

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