تجديد حبس المتهم بهتك عرض طفل فى النزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس عامل بتهمة هتك عرض طفل داخل جراج، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.وأقر المتهم بارتكاب الواقعة، وقال إن الشيطان وسوس إليه وجعله يرتكب فعلته النكراء.واستمعت النيابة لأقوال الطفل المجني عليه، وأوضح أن المتهم استدرجه للعب داخل الجراج و"ضحك عليه" وفور دخوله الجراج وراء المتهم أغلق الأخير الباب ثم حاول تعريته، وبرفضه قام بتقييده بحبل ثم حسر عنه ملابسه ولامس مواطن عفته.تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغًا من ربة منزل تفيد فيه بتعرض ابنها البالغ من العمر ٧ سنوات لهتك عرضه على يد عامل داخل جراج بعد أن قيده بالحبال.وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.