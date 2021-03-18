حركة تنقلات رؤساء القرى بمركز الداخلة

حصلت "الدستور" على حركة تغيرات رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.وتضمنت الحركة تصعيد واختيار لعدد من القيادات الشابة والمتميزة، ومنها أحمد أبوحسن لقرية القصر، ومحمود جبالى لقرية عزب القصر، وصابر حنفى لقري المعصرة، وهاشم درويش لقري الموهوب، وحسن سلام لقري بدخلو، وأحمد إبراهيم لقرى الموشية، وكامل علي لقرى غرب الموهوب، وماهر عطية لقرى الصحوة، ومحمد عبدالله لقرى العروبة، محاسن، لقرى الأمان، وهلال عبدالرحمن لقري الراشدة، وسيد أحمد إسماعيل لقرى الجديدة، وعبدالله كشك لقرى القلمون، وصابر عبدالله مبارز لقرى الهنداو، ومحمد سفينة لقرى العوينة، وكامل حداد لقري أسمنت، وجمال مصباح لقرية الشيخ مفتاح، محمد محمود لقرية العين (شرق العوينات).يأتي هذا في إطار تحسين مستوى الأداء داخل الوحدات المحلية والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين القيادات المحلية بما ينعكس وبشكل جيد على منظومة العمل.