الروم يصلون لأجل عدم الفضول وحب الرئاسة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن صلاة النوم الكبرى هي صلاة في الكنيسة الرومية الأرثوذكسية تتلى من يوم الإثنين إلى يوم الخميس مساء من كل أسبوع، خلال الصوم الأربعيني المقدس (عدا أسبوع الآلام المقدس)؛ لأجل عدم الفضول وحب الرئاسة.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نص صلاة البار أفرام السرياني هي جزء منها وتعمل مع كل مقطع من الثلاثة مطانيات الكبيرة.وبدأت كنيسة الروم الارثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.