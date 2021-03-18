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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 قطع أثرية وأدوات حفر بحوزة شخصين في 15 مايو

الخميس 18/مارس/2021 - 12:42 م
ضبط 3 قطع أثرية
ضبط 3 قطع أثرية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، والآخر يحمل جنسية أجنبية حال استقلالهما سيارة (قيادة الأول) وعثر بداخلها على (3 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها - ماسك غاز - أدوات حفر- حبال - فلاشة تحوى على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية ومقابر أثرية).

بمواجهتهما قرر أحدهما اصطحاب الآخر إلى إحدى محافظات الصعيد للنصب عليه فى شراء قطعة أرض زراعية، عقب إيهامه بالعثور على القطع الحجرية المضبوطة بحوزته بقطعة الأرض المشار إليها، وأنه فى سبيله لعرض الأحجار على أحد المختصين فى الكشف عن الآثار، وعقب التأكد من أثريتها يقوما بشراء تلك الأرض للتنقيب فيها عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وبسؤال المتهم الآخر أيدها بما جاء بأقوال المتهم الأول، واتهمه فى الشروع فى النصب عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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