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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: سياسة استرضاء إيران تُساعدها على صنع سلاح نووى

الخميس 18/مارس/2021 - 11:51 ص
بومبيو
بومبيو
هدير سند
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قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إن سياسة استرضاء إيران ستساعدها على صنع سلاح نووي، في مقابلة له مع "سكاي نيوز".

وأعرب بومبيو عن أمله في أن تواصل إدارة بايدن الضغط على طهران لتتوقف عن دعمها للميليشيات، لافتا إلى أنه لا يظهر أن إيران لديها أي نية في العودة للاتفاق النووي، وقد أعلن وزير خارجيتهم أنهم لن يتحدثوا مع أمريكا ما لم ترفع العقوبات.

واعتقد بومبيو أن إدارة بايدن ستتبع سياسة أوباما، التي كانت تسترضي إيران، وذلك ما سيساعدها على صنع سلاح نووي، وأن إدارة ترامب أضعفت النظام الإيراني بالعقوبات، إذ كانت إيران تستخدم الدعم لأذرعها بسبب رغبتها التوسعية في المنطقة، وأعرب عن أمله في أن تواصل إدارة الرئيس، جو بايدن، سياسة الضغط على النظام الإيراني.

وفي ملف حرب اليمن، أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق أن إدارة ترامب كانت تسعى لتحقيق حل سياسي في اليمن، قائلا إن إدارة ترامب كانت تسعى لتحقيق حل سياسي في اليمن، ولوقف الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي.

وتابع بومبيو: "كانت لدينا سياسة واضحة في التعامل مع الأزمة اليمنية تعتمد على ضرورة إيقاف الدعم الإيراني للإرهابين الحوثيين الذين يعرضون الأمن الأمريكي للخطر، ودعمنا حلفاءنا".

وأضاف: "ما دامت إيران تنقل السلاح والتكنولوجيا للحوثيين فالأزمة اليمنية ستستمر، كما قمنا بمحاربة القاعدة في اليمن، وقد نجحنا في ذلك بشكل كبير، كما قدمنا المليارات من الدولارات من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، كما كان هناك جهد دبلوماسي".

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