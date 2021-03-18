ضبط أكبر إمبراطورة تجارة مخدرات وشريكها في الغربية

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام شخص وربة منزل - أكبر تاجرة مخدرات في القليوبية- لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة.عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وبحوزتهما (11 طربة لمخدر الحشيش، 92 قطعة لمخدر الحشيش، 69 لفافة لمخدر البانجو، كمية من الأقراص لمخدر الأبتريل، كمية من الأقراص لمخدر التامول، كمية من الأقراص يشتبه فى كونها مؤثر على الحالة النفسية والعصبية – ميزان حساس – مبلغ مالى - 8 هواتف محمولة ).وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما لترويج تجارتهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.