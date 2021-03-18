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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحبس سنتين لصيدلي بالتأمين الصحي بتهمة اختلاس مليون و300 ألف جنيه

الخميس 18/مارس/2021 - 12:45 م
الحبس
الحبس
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة كيميائي صيدلي اختلس مليونًا و300 ألف جنيه من مستشفى تابع للهيئة العامة للتامين الصحي بالحبس سنتين وتغريمه مبلغ 448 ألفًا و205 جنيهات ورد نفس المبلغ.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وإسلام عاشور.

كشف قرار الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم "طه. م"، كيميائي صيدلة، علي الدرجة الثانية بمستشفي صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه في غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة بصفته من الخاضعين لاحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه وزوجته "غادة. ر" على كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيه (مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف جنيه وخمسة وثمانون جنيه) عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد تولية الوظيفة العامة ولا تتناسب مع موارده طبقًا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

وأضاف قرار الإحالة بيان المبلغ المختلس مبلغ مقداره 1001885 جنيه (مليون جنيه وألف وثماني مائة وخمسة وثمانون جنيه) مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيه (مائتان وستة وثمانون ألف ومائتي جنيه) يمثل قدر الزيادة التي طرأت على عناصر الذمة المالية "العقارات والسيارات".

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