بيطري الغربية: نشارك بقوة في «حياة كريمة»

صرح الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن المديرية تشارك بفاعلية وقوة في مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، حيث قامت بشن حملات على الأسواق فور تلقي تعليمات من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لمراقبة الأسواق واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ضد الفيروسات وخاصة فيروس كورونا.وأضاف "أنور" أنه يتم حاليًا المرور على جميع المحال التجارية ومحلات بيع المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك بالتنسيق بين إدارات الطب البيطري المختلفة بمراكز المحافظة، وبين رؤساء المراكز والمدن، بمشاركة مديرية التموين بالغربية، ومباحث التموين.كما تقوم المديرية بحملات مفاجئة وفورية على الأسواق العشوائية لمواجهة إقامتها حسب قرار محافظ￼ الغربية، وذلك لأنها تتسبب في الانتشار الكبير للأمراض والأوبئة، وتقوم المديرية بتعقيم وتطهير مكان هذة الأسواق أولًا بأول والآن عقب إزالة أي سوف يتم فورًا التعقيم والتطهير.وأضاف أنه خلال الحملات على الأسواق تم تحصين عدد كبير من الأبقار والجاموس على مستوى مراكز المحافظة ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، وفي إطار إحكام السيطرة علي محلات بيع الطيور والذبح العشوائي يتم المرور بشكل مستمر ودائم بمشاركة الجهات المعنية، كما يتم تقديم التوعية من خلال الندوات التثقيفية، وكذا التوعية بالذبح الأمن للطيور وما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وبما في ذلك الباعة أنفسهم.وأوضح أنه يتم سحب العينات العشوائية من مزارع تربية الطيور وإرسالها للمعامل البحثية للوقوف على سلبيتها لإنفلونزا الطيور من عدمه قبل بيعها تنفيذًا للقانون رقم 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، كما يتم المرور علي محلات بيع الطيور وذبحها، وكذلك تنفيذ أعمال تحصينات الطيور بالمجان، وتنفيذ أعمال تطهير الأسواق عقب يوم انعقادها بالتعاون مع مجالس المدن.وأضاف وكيل الوزارة أنه في مجال الرعاية والعلاج يتم تدشين قوافل طبية، وذلك بالتعاون بين مديرية الطب البيطري وجامعة طنطا، كما قامت إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية باستخدام الأدوية للعلاج، وتمت مشاركة إدارة التناسليات وإدارة التلقيح الصناعي، وتم علاج عدد كبير من الأبقار والجاموس أغنام ماعز دواجن بط، كما تم استخراج بطاقات تسجيل وترقيم للحيوانات، تم رشح جميع الحيوانات المعالجة لمكافحة الطفيليات الخارجية، تم عمل مسح شامل للبيروسيليا والدرن للأبقار وجاموس.