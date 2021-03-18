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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

20 عامًا على السيامة.. مَن هو الأنبا نيقولا أنطونيو؟

الخميس 18/مارس/2021 - 11:37 ص
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
جرجس صفوت
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تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، اليوم الخميس، بذكرى مرور 20 عامًا على سيامة الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس.

وتقدم "الدستور" عدة معلومات عن الانبا نيقولا بمناسبة سيامته مطرانًا:
1- سيم متروبوليتًا على مطرانية إرموبوليس (طنطا) في 18 مارس عام 2001.
2- جاء ذلك بيد مثلث الرحمات صاحب الغبطة البابا بتروس السابع، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس.
3- تمت مراسم السيامة في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في القاهرة.
4- عين فيما بعد وكيل بطريركي لشؤون الطائفة العربية بمصر.
5- يتولى ايضا منصب المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر
6- قال بمناسبة ذكرى سيامته العشرون:" أتمنى أن تكون خدمتي للكنيسة وشعبها في هذه السنين مرضية للمسيح".

وبدأت كنيسة الروم الارثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

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