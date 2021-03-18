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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«علاج ببخار الأعشاب»..رئيس تنزانيا أنكر «كورونا» وتوفى بالفيروس

الخميس 18/مارس/2021 - 11:36 ص
جون ماجوفولي، رئيس
جون ماجوفولي، رئيس تنزانيا
إيمان ماهر
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تقدم الرئيس السيسى، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى شعب وحكومة جمهورية تنزانيا الشقيقة في وفاة جون ماجوفولي، رئيس تنزانيا بعد مسيرة حافلة من العطاء، قدم خلالها كثير من الإسهامات في مواقع عديدة لخدمة شعبه ووطنه والقارة الإفريقية.

كان "ماجوفولي" أحد أبرز المشككين في وجود فيروس كورونا بإفريقيا، ودعا إلى مواجهة الفيروس بالصلاة والعلاج ببخار الأعشاب المحروقة، ومنذ فترة اختفى عن الأنظار طوال أسبوعين لتزيد الشكوك حول إصابته بالفيروس الذي توفى به.

شغل سياسي تنزاني، منصب الرئيس الخامس لتنزانيا منذ عام 2015، كما شغل عدة مناصب وزارية منها وزير العمل ووزير الأراضي والمستوطنات البشرية ووزير الأسماك والثروة الحيوانية في فترة تمتد من 2000 وحتى 2015، كما خدم عضوًا في البرلمان التنزاني من عام 1995 وحتى 2015.

خاض جون بومبيه ماغوفولي معترك الحياة السياسية بعد فترة قصير من عمله كمدرس لمادتي الرياضيات والكيمياء في مدرسة سينجيريما بين عامي 1982 و1983.

استقال من عمله في مجال لتدريس، ليعمل كيميائي صناعي في شركة نيانزا التعاونية محدودة المسؤولية،
ثم شغل منصب وزير الثروة الحيوانية والسمكية من 2008 وحتى 2010، وعاد مرة أخرى في عام 2010، ليشغل منصب وزير الأشغال حتى عام 2015.


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