بالحبس والغرامة.. «البرلمان» يحمى حقوق المسنين

أقر البرلمان عددا من الامتيازات الجديدة لصالح المسنين، أبرزها إنشاء مظلة تأمين صحي شامل لهم، ومنحهم تخفيضات تصل إلى 25% في كافة وسائل النقل الداخلي بجميع أنواعها بما في ذلك الطيران فضلًا، عن إعفاء غير المقتدر منهم من كافة الرسوم والتكاليف المقررة دون الانتقاص من جودة الخدمة المقدمة لهم.وحفاظًا على تلك الخدمات من غير المستحقين وضع البرلمان عددًا من العقوبات التي تتراوح بين الحبس والغرامة، لمن يحاول تزوير بياناته للاستفادة من تلك الخدمات، وجاءت تلك العقوبات في إطار قانون حقوق المسنين، الذي أقرته لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، المرتقب عرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال اجتماعاته المقبلة.وقضت المادة 27 من القانون بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من زور بطاقة المسن أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون.