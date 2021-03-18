السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعصابة تهريب المهاجرين عبر إيطاليا

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة اثنين من المتهمين بتهمة تكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تهريب راغبي الهجرة خارج البلاد، إلى دولتي "إسبانيا، اليونان" عبر "إيطاليا" بطريقة غير مشروعة، بالسجن 3 سنوات وغرامة مائتان ألف جنيه.صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وإسلام عاشور.كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 16260 لسنة 2020 جنايات النزهة عن قيام المتهمين محمد م، عامل ومحمد ب، وآخر مجهول بتأسيس جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول.أكدت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في تهريب المهاجرين سعد عثمان، محمد السيد إلي دولتي إسبانيا واليونان عبر دولة إيطاليا بطريقة غير مشروعة باستخدام تأشيرات دخول مزورة كليًا، وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين المهربين.أشارت التحقيقات إلى اشتراك المتهمين وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولتي إسبانيا وإيطاليا بطريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة، فأنشأها علي غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من الجهة فتمت الجريمة بناءً علي ذلك الاتفاق.