سعد الصغير يكشف سر زيارته للمقابر في «الليلة نجم»

يحل المطرب سعد الصغير ضيف ثان حلقات برنامج "الليلة نجم"، حيث من المقرر أن يكشف سر خلافه مع الملحن محمد عبد المنعم والسيناريست مدحت العدل.كما يكشف "الغير" لأول مرة، عن سر زيارته للمقابر لجمع الصدقات، ورأيه في مطربي وفرق المهرجانات.يذاع برنامج "الليلة نجم"، على قناة "الشمس" الفضائية في الثانية عشر صباحًا، من تقديم الإعلامي محمد غريب.يذكر أن سعد الصغير شارك في رمضان الماضي في مسلسل "ولاد إمبابة"، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.