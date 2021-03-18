مجموعة السبع: لن نعترف بمحاولات روسيا شرعنة «احتلال» القرم

أعلنت مجموعة السبع، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها لن تعترف بمحاولات روسيا لشرعنة احتلال القرم.وقالت الدول السبع، الأغنى بالعالم، في بيان: "ندين بشكل قاطع الاحتلال المؤقت لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا، ولن نعترف بمحاولات روسيا الهادفة إلى شرعنة هذا الاحتلال"، حسب وصفهم.ودافع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قرار إجراء استفتاء في جزيرة القرم عام 2014، مؤكدا أن القضية أغلقت نهائيا.وقال بوتين، في تصريحات تليفزيونية، إن "قرار الاستفتاء ضمان التعبير الحر عن إرادة سكان القرم في إعادة التوحيد مع روسيا، اتخذ حتى لا تتكرر الأحداث المأساوية، التي وقعت في دونباس".وأصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري في مارس 2014، حيث صوت 96.77٪ من ناخبي القرم، و95.6٪ من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.