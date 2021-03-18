إيناس عبدالدايم تهدي مشاركتها مع السيمفونى للمرأة المصرية

تهدي الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مشاركتها مع أوركسترا القاهرة السيمفوني إلى المرأة المصرية فى عيدها، والذى يتزامن مع الاحتفالات بعيد الأم، وذلك خلال الأمسية المقامة في الثامنة مساء السبت 20 مارس على المسرح الكبير بقيادة المايسترو مجدى بغدادى ومصاحبة فريق بغدادى بيج باند، والعازفين محمد صالح (بيانو)، شريف عليان (دبل باص) وحازم عبدالقادر (درامز).يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال موسيقى الجاز العالمية لكل من كلود بولينج، أنطونيو جوبيم، جلين ميللر، جوى جارلاند، أنتونى نيولى وليسلى بريكيوسى.يأتى الحفل فى إطار خطة تطوير أوركسترا القاهرة السيمفونى الهادفة إلى إثراء ريبرتواره بمجموعة من المؤلفات المميزة ولإضافة رصيد فنى جديد لمكتبة الأوبرا والأوركسترا السيمفونى الذى يعد الأقدم فى مجال الموسيقى الجادة.