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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"الزيارة والاستثمار".. القصة الكاملة لغضب الإمارات من نتنياهو

الخميس 18/مارس/2021 - 11:31 ص
جريدة الدستور
سارة شريف
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كشفت تقارير في صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع واللا اليوم عن خلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات محمد بن زايد، بعد 6 أشهر من توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

قبل أكثر من أسبوعين تناقلت أنباء عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى أبو ظبي، ولكن تم إلغاءها في اللحظات الأخيرة، بسبب امتناع الأردن عن السماح لطائرة نتنياهو بالمرور فوق أجواءها، وتكررت الأنباء أمس مرة أخرى، بعد تصريحات نتنياهو بأن الأزمة مع الأردن انتهت.

بحسب ما كتبه محلل شؤون الشرق الأوسط باراك رابيد في مواقع واللا اليوم؛ فإن التفاصيل أكثر مما تم تداوله وفي الكواليس يدور خلاف حقيقي أو بالأحرى غضب إمارات من نتنياهو.

تأجيل حفل توقيع التطبيع بين إسرائيل والسودان

بداية القصة كان الاتفاق على عقد قمة سياسية بين إسرائيل والسودان في أبو ظبي بحضور ولي عهد الإمارات محمد بن زيد، ووزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في أول أبريل المقبل. وكان الهدف هو التوقيع في هذه القمة على اتفاق رسمي لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان ، حسبما ذكرت مصادر أمريكية معنية بالموضوع.

تم نشر تعليق القمة لأول مرة صباح اليوم في صحيفة يديعوت أحرونوت، ومصادر معنية بالموضوع أخبرت موقع واللا أن نتنياهو اقترح عقد هذه القمة في محادثة هاتفية مع محمد بن زايد قبل نحو ثلاثة أسابيع. وقال "بن زايد" في حينه إنه سيكون سعيدا باستضافة نتنياهو والزعيم السوداني في حفل توقيع لكنه يريد أن يكون هناك وجود أمريكي كبير. عرضت الإمارات الفكرة على الأمريكيين ووافقوا لكنهم طلبوا عقد الحدث فقط بعد الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل.

كان من المفترض أن يكون موعد القمة في أوائل أبريل، لكن أمس الأربعاء أبلغت الإمارات البيت الأبيض أنه في ضوء سلوك نتنياهو واستخدامه لها في حملته الانتخابية ، فإنها ستعلق القمة حتى إشعار آخر. تشير التقديرات إلى أن الحدث سيحدث بالفعل ، لكن في وقت لاحق ، بعد أن يتضح الوضع السياسي في إسرائيل.

نتنياهو يحاول زيارة الإمارات

خلال الأسبوعين الماضيين ، كان نتنياهو يحاول الحصول على دعوة لزيارة أبو ظبي قبل الانتخابات. القيادة في الإمارات رأت أنه سيكون من الخطأ القيام بالزيارة قبل الانتخابات الإسرائيلية. لكن نتنياهو مارس ضغوطا شديدة حتى أنه أرسل رئيس الموساد يوسي كوهين لترتيب زيارة له. جلس "كوهين" في أبو ظبي لمدة ثلاثة أيام متتالية، واستثمر كل طاقته في تلقي الضوء الأخضر من مستشار الأمن القومي الإماراتي لزيارة نتنياهو.

في النهاية، كان للضغط أثره، ولكن عرفت الإمارات أن "نتنياهو" قادم فقط لالتقاط صور له من أجل حملته الانتخابية، لكنها فضلت غض الطرف حتى لا يحدث توترًا في العلاقة. لكن الأزمة مع الأردن بشأن زيارة الوصي على العرش إلى الحرم القدسي أدت إلى إلغاء الرحلة إلى أبو ظبي.

اتفاق سلام شخصي مع نتنياهو

نتنياهو لم يستسلم ، واصل الضغط من أجل زيارة أخرى كانت مقررة اليوم الخميس، وبدأ يتحدث عن الوعد الذي زُعم أنه حصل عليه من بن زيد لاستثمار 10 مليارات دولار في إسرائيل. الحقيقة هي أن القضية ظهرت بمبادرة من نتنياهو، في محادثة هاتفية بينه وبين ولي العهد الأسبوع الماضي ، حتى أن الإمارات نشرت بياناً صحفياً حول الموضوع.

كان دافع الإمارات لفحص الاستثمارات في إسرائيل اقتصاديًا بحتًا. لقد صُدموا عندما رأوا أن هذه مسألة سياسية بالكامل بالنسبة لنتنياهو وأنه يستغل قضية استثمارات الإمارات في حملة الليكود الانتخابية. بل ذهب نتنياهو إلى أبعد من ذلك وادعى أن الإمارات تستثمر في إسرائيل فقط لأنه يرأس الحكومة. فالإمارات، التي اعتقدت أنها وقعت اتفاقية سلام مع دولة إسرائيل ، وجدت أنه وفقًا لنتنياهو ، وقعوا اتفاقية معه شخصيًا.

بدأت الإمارات في تلقي أسئلة حول تصريحات نتنياهو. وأوضحوا أن صندوق الاستثمار الذي يتحدث عنه نتنياهو لم يتم إنشاؤه بعد، وأنه لم يتم تخصيص دولار واحد لهذه القضية.

نتنياهو يتحدث عن صفقات اقتصادية لم تبدأ بعد

يوم الإثنين الماضي، ظهر نتنياهو برنامج "ياكوف باردوغو" على إذاعة الجيش الإسرائيلي وتحدث مرة أخرى عن استثمارات الإمارات في إسرائيل، مؤكداً أن بن زايد أخبره أنه يؤمن بسياسته الاقتصادية، وهو الحديث الذي أغضب الإمارات

بعد خمسة أيام، قررت الإمارات ليلة الثلاثاء الماضي الرد. كانت الخطوة الأولى تصريحاً نيابة عن وزير الصناعة سلطان جابر الذي أكد أن الاستثمار في إسرائيل هو قيد الدراسة فقط ، وأنه إذا حدث فسيكون على أساس الجدوى الاقتصادية وليس على أساس دعم سياسي أو آخر. وقال "نحن في المراحل الأولية للغاية وهناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى دراسة قبل القيام باستثمارات في إسرائيل".

رحلة ثانية إلى الإمارات

صباح أمس الأربعاء ، تم تداول أنباء جديدة أن نتنياهو يخطط لزيارة الإمارات، ولم يرد مكتب نتنياهو على أسئلة الصحافة المتعلقة برحلة محتملة إلى الإمارات العربية المتحدة. من ناحية أخرى، ألغى نتنياهو فعاليات الحملة الانتخابية المقررة له اليوم الخميس وأصدر تعليمات لبعض وزراء الليكود بأنه يخطط للقيام برحلة إلى أبو ظبي.

وردت الإمارات بشكل واضح أنه حتى إشعار آخر فلا توجد زيارة لنتنياهو إلى الإمارات، وهو ما دعا مكتب نتنياهو إلى الرد على المراسلين، مدعيا أنه لم يتم التخطيط لزيارة الإمارات على الإطلاق، نتنياهو نفسه ظهر في إذاعة الجيش الإسرائيلي وادعى أن قصة الرحلة إلى أبو ظبي كانت مجرد مغازلة لا يعرف من وزعها.

كما أن مستشار رئيس الإمارات، أنور قرقاش، الذي شغل منصب وزير الخارجية حتى أسابيع قليلة، نتنياهو على تويتر دون أن يسميه. وكتب: "كان الغرض من الاتفاقيات الإبراهيمية هو بناء علاقة إستراتيجية من السلام والازدهار مع إسرائيل". "الإمارات العربية المتحدة لن تشارك في الحملة الانتخابية الإسرائيلية. لا الآن ولا في المستقبل".

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