حملات توعية لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه في بني سويف

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، اليوم الخميس، برئاسة اللواء المهندس أحمد محمود صحصاح، ولليوم الثانى مبادرة "أحسبها صح" والتى تهدف بتوعية المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه، ومبادرة (خليها مهنتك.. ووفرى مهيتك ) والتى تهدف إلى تعليم سيدات البيوت أساسيات السباكة البسيطة للحفاظ على المياه.وتنفذ تلك الحملات بالقرى التى تشهد تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية( حياة كريمة ).فيما تم عقد لقاء بحضور مصطفى الدمرداش رئيس الوحدة المحلية ببنى عدى، ومعتز عبدالرؤوف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار وممثلين عن الأوقاف والمجلس القومى للمرأة وبعض القيادات السياسية والشباب المتطوع من أهالى القرية، وتم خلال الاجتماع مناقشة الأمور التى ستعود على المواطنين بالقرية من تلك المبادرات، وتشكيل لجنة مجتمعية بهدف تحديد المهام والاختصاصات.وعقب الاجتماع قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بعقد ندوة توعوية للمدرسات التابعين للهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تناولت الندوة بعض المحاور الأساسية حصة مصر من نهر النيل، وطرق ترشيد المياه والضرورة الملحة لذلك، وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى، وكيفية تحميل تطبيق ١٢٥من الهاتف المحمول وطريقه استخدامه، والتعريف بالقطع الموفرة وأهميتها في الفترة الحالية.وتم عمل زيارات ميدانية لأهالى القرية بمنازلهم بهدف التعريف بالترشيد وأهميته وتم لصق ملصقات توعوية تحث على الترشيد.