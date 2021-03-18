اعتاد ملامسة الطالبات.. التحقيق مع معلم بكفر الشيخ لتحرشه بفتاتين

قررت النيابة العامة بكفر الشيخ، حجز معلم ويدعى "م. ي. ن" 24 ساعة، على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليه بالتحرش بطالبتين أثناء دروس التقوية، وملامسة أماكن حساسة في جسديهما.حيث حرر عدد من أولياء الأمور بلاغا ضد المدرس المذكور ويحمل الرقم 725 لسنة 2021 إداري قسم ثان شرطة كفر الشيخ، يتهمونه فيه بالتحرش ببناتهن أثناء دروس التقوية بالمدرسة وملامسة أماكن حساسة ومناطق العفة، وأنه معتاد على ذلك مع الطالبات ويطالبهن دائما بكشف أجسادهن من تحت الملابس، وهو ما جعلهن يرفضن يذهبن للمدرسة مرة أخرى خوفا من المعلم.وعلى الفور قامت مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، بإلقاء القبض على المعلم، ومواجهته بأولياء الأمور وقام المعلم بدوره بإنكار كافة التهم، وتم إحالة الأمر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.