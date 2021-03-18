«الزراعة» تطمئن على محصولي القمح والفول في القليوبية

قام الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، اليوم، يرافقه الدكتور خالد جاد مدير المكتب الفني والجهاز الإرشادي بمحافظة القليوبية، بمتابعة الحالة العامة بحقول إكثار التقاوي، وحقول الحملات القومية للمحاصيل المختلفة مثل القمح الوفول وغيرها.وأكد خليل أن الحالة العامة جيدة جدا لمحاصيل القمح والفول، وذلك مع اقتراب موسم الحصاد.جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الميدانية مع المزارعين في الحقول، ومتابعة حالة المحاصيل الاستراتيجية على أرض الواقع، بالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.