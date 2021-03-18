ضبط 104 طرب حشيش بالمنوفية والغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (المنوفية - الغربية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهما بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.كما تم ضبط 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سلاح أبيض بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية، وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية.بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.