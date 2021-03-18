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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 104 طرب حشيش بالمنوفية والغربية

الخميس 18/مارس/2021 - 11:25 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (المنوفية - الغربية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهما بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سلاح أبيض بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية، وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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