ضبط 104 طرب حشيش بالمنوفية والغربية
الخميس 18/مارس/2021 - 11:25 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (المنوفية - الغربية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهما بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.
كما تم ضبط 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سلاح أبيض بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية، وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية.
بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهما بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.
كما تم ضبط 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سلاح أبيض بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية، وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية.
بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.