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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية وأمريكا توقعان اتفاقية تقضي بتقاسم تكاليف الدفاع

الخميس 18/مارس/2021 - 11:43 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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وقعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الاتفاقية التي تم التوصل إليها مؤخرا بشأن تقاسم تكاليف الدفاع، بعد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الخارجية والدفاع من البلدين.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، اليوم الخميس، أن كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين جيونج أون- بو قام بالتوقيع على الاتفاقية، فيما وقعها عن الجانب الأمريكي القائم بأعمال السفير الأمريكي، روبرت رابسون، وذلك بمشاركة 4 وزراء.

وقال مصدر بوزارة الخارجية الكورية إن حفل التوقيع بالأحرف الأولى أظهر رغبة الحكومتين في تعزيز التحالف بين البلدين، وتم حل مشكلة الفجوة في اتفاقية تكلفة الدفاع بين البلدين.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق في 7 مارس الجاري لزيادة حصة سول من تكلفة تواجد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بنسبة 13.9% من مدفوعات العام الماضي إلى 1.183 تريليون وون (1.04 مليار دولار أمريكي) في هذا العام، وذلك بعد مرور 46 يوما من انطلاق إدارة جو بايدن.

وقبل دخولها حيز التنفيذ، يجب أن تمر الاتفاقية المسماة باتفاقية الإجراءات الخاصة (SMA) بمجموعة من الإجراءات المحلية، من بينها المصادقة الرئاسية والموافقة البرلمانية، ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية شهرين تقريبًا.

ومنذ عام 1991، تتحمل سول جزءًا من التكاليف الدفاعية للإنفاق على العاملين الكوريين لدى القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وبناء المنشآت العسكرية، وتقديم الدعم اللوجستي.

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