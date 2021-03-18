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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أبرزها 7.8 طن أسماك ولحوم فاسدة.. ضبط 1240 قضية تموينية

الخميس 18/مارس/2021 - 11:24 ص
أسماك ولحوم فاسدة
أسماك ولحوم فاسدة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1240 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 6 أطنان "أسماك ماكريل" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط 1٫8 طن "مقطعات دواجن، مفروم لحوم " بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، و(4٫6 طن سلع غذائية "بودرة، زيت طعام، كاكاو، نشأ، سكر حر" معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج"، 2980 عبوة "شيكولاتة" مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة "منتج نهائى"، 5200 عبوة فارغة مغشوشة ومقلدة لذات العلامة التجارية "أدوات إنتاج"، خط إنتاج) بحوزة مالك مصنع للصنعات الغذائية بمحافظة القاهرة.

وتم أيضا ضبط 3٫66 طن "أرز أبيض، سكر حر" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، و5 أطنان "ملح سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة العامة "مستلزمات إنتاج"، 400 كيلو جرام "قشطة، جبنة موتزاريلا" معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى") بحوزة مالك مصنع لإنتاج منتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

وضبط 1،4 طن "سكر تموينى"، 600 عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين تمهيدًا للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تموينى، بمحافظة القليوبية.

وضبط 1،25 طن "دقيق بلدى مدعم" تم تجميعه للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك مخبز بلدى بمحافظة سوهاج، و4 أطنان "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة غير مطابقة لمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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