«إيسترن كومباني» تبيع 1.3 مليون سهم خزينة

قالت شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في بيان لبورصة اليوم، إنها باعت 1.3 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول الأربعاء.وحققت الشرقية - إيسترن كومباني 2.54 مليار جنيه أرباحًا خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، بينما حققت 8.16 مليار جنيه إيرادات النشاط، مقارنة بنحو 7.69 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.37 مليار جنيه.وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.