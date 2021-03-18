عامل يقتل سائق «توك توك» لسرقة «موبايل وسجائر» فى أسيوط

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بأسيوط، وضبط مرتكب الواقعة.تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط من الأهالى بالعثور على جثة بدائرة المركز، وتبين أنها لـ (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز).. وتم العثور على مركبة التوك توك بذات المنطقة المشار إليها.تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بذات الدائرة).عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - قطعة من مخدر الحشيش)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإستدراجه للمجنى عليه والتعدى عليه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته وعدد من علب السجائر، وخشية افتضاح أمره قام بخنقه حتى فارق الحياة وألقاه بالمنطقة المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط السجائر لدى أحد الأشخاص قام ببيعها له وقرر أنه قام بصرف المبلغ المالى المتحصل عليه من بيع السجائر على متطلباته الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.