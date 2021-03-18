محافظ مطروح يناقش ملفات ومشروعات الرى

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، المهندس جمال دعبس، مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري الجديد بالمحافظة، بحضور المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة، والمهندس حسين السنيني، مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة.وناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال اللقاء، عددًا من الملفات والموضوعات الخاصة بمشروعات الري بالمحافظة، متمنيًا التوفيق في منصبة الجديد.