بعد منحه وشاح النيل.. 10 معلومات عن الفريق فخري الراحل كمال عامر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 90 لسنة 2021، بترقية اسم الراحل كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخرى، ومنحه وشاح النيل.وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن كمال عامر.- ولد في 13 يونيو 1942، بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.- توفي 4 مارس 2021.- شارك فى جميع الحروب التى اجتازتها مصر فى الفترة ( 1962 ــ 1997 )، وشارك فى حرب أكتوبر وهو برتبة رائد وقائدا لكتيبة مشاه ميكانيكى.- قائد عسكري مصري، شغل عدة مناصب منها قائد الجيش الثالث الميداني ونائب مدير المخابرات الحربية خلال فترتين (يوليو 1991 ليوليو 1992- يناير 1995 لديسمبر 1995).-شغل منصب مدير المخابرات الحربية والاستطلاع حتى 1997.- شغل منصب محافظ مطروح من عامي 1997 وحتى عام 1999، ثم محافظا لأسوان في الفترة من 31 أكتوبر 1999 وحتى 17 يوليو 2001.- حصل على مجموعة من الدرجات العلمية منها ماجستير العلوم العسكرية في أكتوبر 1972، ودرجة الزمالة في الاستراتيجية العسكرية في يونيو 1984، والعديد من الدورات العسكرية في مجالات مختلفة.- عين عضوا بمجلس الشورى ديسمبر 2012 حتى يونيو 2013.- فاز بعضوية مجلس النواب في دورتي 2015، و2020.- حصل على وسام النجمة العسكرية، ووسام الجمهورية، ونوط الواجب، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الطويلة والممتازة، ووسام الملك فيصل من السعودية، ونوط المعركة ووسام تحرير الكويت من الكويت، ووسام 26 سبتمبر من اليمن، ووسام الأمم المتحدة.