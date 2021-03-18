فاروق الباز: الأراضي الزراعية في مصر تتهالك

اكد العالم المصري الدكتور فاروق الباز، أستاذ البحث العلمي، ورئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية، خطورة البناء على الأرض الزراعية في مصر، معبرا عن هذه الخطورة بقوله "الأراضي الزراعية في مصر تتهالك وتنتحر".جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "ممر التنمية" والتي أقيمت برعاية المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وأعدتها شعبة الهندسة الميكانيكية برئاسة المهندس عادل درويش رئيس الشعبة.ولفت الباز إلى أن الأراضي الزراعية اختفت تحت المبانى وهذا مؤشر خطر يشير إلى أننا خلال سنوات قليلة لن نجد مصادر للغذاء.وقال الباز خلال محاضرته يجب علينا تغيير منهج حياتنا والتكاتف للتوسع في مناطق المعيشة وضرب الباز المثل بما حدث في الهند وأمريكا من تنمية حيث أقامت كلا منهما عدة محاور ساهمت بشكل كبير في هذه التنمية.