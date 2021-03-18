شرطة المسطحات المائية تضبط 76 قضية تلويث نهر النيل في المحافظات

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية الأسمدة والمخصبات الزراعية عن ضبط شركتين "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن البحيرة بمضبوطات بلغت (2،550 طن مبيدات زراعية- 2،244 أسمدة ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية وبدون بيانات ومجهولة المصدر) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.وفى مجال حماية البيئة عن ضبط عدد (7) قضايا (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا) بنطاق المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون حماية البيئة.وضبط 19 سيارة تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بنطاق قطاع أمن القليوبية.وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (24) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن البحيرة.وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (76) قضية (تلويث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل، بنطاق مديريتى أمن المنوفية والبحيرة.وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (12) وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، بنطاق المنطقة المركزية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.