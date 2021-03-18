«عمال مصر»: تأسيس اتحادين محليين فى العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تأسيس اتحادين محليين، الأول في العاصمة الإدارية الجديدة، والثاني في مدينة السادس من أكتوبر، ليصل عدد الاتحادات المحلية العمالية التابعة للاتحاد العام 29 اتحادًا منتشرة في جميع المحافظات.وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله في تصريح صحفى، اليوم الخميس، إن قرار تأسيس الاتحادين العماليين الجديدين يأتي في إطار تفعيل دور الاتحادات العمالية المحلية في كل مواقع العمل والإنتاج والمواقع الصناعية والإدارية التي تضم أعدادا كبيرة من العمال.وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد عقد اجتماعًا، الثلاثاء، مع قيادات الاتحادات العمالية في المحافظات للتنسيق في خارطة طريق تضمن التواصل المستمر مع العمال في مواقع الإنتاج وتبنى مطالبهم المشروعة.