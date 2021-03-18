الكنيسة الكاثوليكية تُطلق الحلقة الأحدث من «كلمة الله» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "سر الافخارستيا".وقالت الكنيسة في الحلقة: "يظهر في سرّ الإِفخارستيّا ما هو المنّ الحقيقيّ، خبز السماء الحقيقيّ: إِنّه الكلمة الإِلهيّ الذي صار جسدًا وقرّب ذاته لنا في السرّ الفصحيّ".وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.