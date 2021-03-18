«التعليم» تكشف تفاصيل إجراء امتحانات المصريين بالخارج

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ورئيس عام امتحانات ابناؤنا في الخارج لهذا العام، أن عدد السفارات والقنصليات التي سيؤدي طلاب ابناؤنا في الخارج امتحانات نهاية العام، يبلغ 196 سفارة وقنصلية.وأشار نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، فى تصريحات له، إلى أن عدد طلاب ابناؤنا في الخارج الذين سيؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي لهذا العام بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، يبلغ 70 ألف طالب وطالبة.وأوضح نائب وزير التعليم، أن الوزارة وضعت حلا مبتكرا لأداء طلاب ابناؤنا في الخارج الامتحانات في ظل استمرار جائحة كورونا في دول العالم، حيث تقرر ألا تعقد الامتحانات داخل المدارس نظرا لتوقف الدراسة ببعض البلدان نتيجة جائحة كورونا، لافتا إلى أن الطلاب سيجيبون عن الامتحانات من المنازل وبنظام الكتاب المفتوح.وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جداول امتحانات الصفوف الدراسية (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات أو دمج)، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021.وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج ( https:sabroad.emis.gov.eg) في المواعيد المحددة في الجدول لكل مادة، مشيرة إلى أن الطالب سيقوم بطباعتها والإجابة عليها في المنزل حيث أنها بنظام الكتاب المفتوح open book وتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة.وأكدت أن الطالب المتخلف عن تقديم الامتحانات في المواعيد المقررة سيكون له دور ثاني.