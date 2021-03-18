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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صبري فواز يقابل محمد رمضان في تحول «موسى»

الخميس 18/مارس/2021 - 11:18 ص
جريدة الدستور
محمد قدري
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يواصل الفنان صبري فواز تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديد مسلسل "موسى" من بطولة الفنان محمد رمضان للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم، والذي انتهى طاقمه من أكثر من 60% من مشاهده حتى الآن.

ويتقابل "فواز" مع "محمد رمضان" خلال النصف الثاني من الحلقات بعد فترة التحول التي تطرأ على شخصية موسى ويتحول إلى القاهرة ويصبح من كبار التجار، حيث يقدم صبري فواز شخصية شهاب باشا صاحب شركة عطور.

يشاكر في بطولة مسلسل "موسي" كلا من سمية الخشاب، وعبير صبري، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وسيد رجب، وإيمان العاصي، وعارفة عبدالرسول، ومنذر رياحنة، وأمير صلاح الدين، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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