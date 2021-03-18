إزالة 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالمنيا (صور)

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، 4 حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية، قامت بإزالة حالة تعدي بناء بدون ترخيص على الأرض الزراعية بحوض العمدة على مساحة 14 سهما، كما أزالت 3 حالات أخرى بقرية صفط أبو جرج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.وأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لمنع التعديات والبناء العشوائي المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية على كل من يتعدى أو يخالف القانون.