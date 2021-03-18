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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى ينعى رئيس تنزانيا جون ماجوفولى: نؤكد تضامننا مع أشقائنا

الخميس 18/مارس/2021 - 11:26 ص
السيسى
السيسى
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تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى شعب وحكومة جمهورية تنزانيا الشقيقة في وفاة الرئيس "جون ماجوفولي"، رئيس تنزانيا الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء قدم خلالها الكثير من الإسهامات في مواقع عديدة لخدمة شعبه ووطنه والقارة الإفريقية.

وانطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر وتنزانيا أكد الرئيس تضامن جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، مع الأشقاء في تنزانيا في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

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