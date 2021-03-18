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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة خطف شنط السيدات في دار السلام

الخميس 18/مارس/2021 - 11:17 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مواطنة بأسلوب الخطف وبحوزتهم سلاح نارى في دار السلام.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم")، بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" قاموا بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول) مما أدى إلى سقوطها أرضًا وحدوث إصابتها المشار إليها ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (سائق، عاطلَين- مقيمون بدائرة قسم شرطة دارالسلام "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم مركبة "التوك توك" ملك أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقروا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع، وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى- الهاتف المحمول المستولى عليه).

بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف وإتهمتهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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