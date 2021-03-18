بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل التهنئة بعيد تجليسه

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، التهنئة من اللجنة الأسقفية للإعلام، ولجنة الأنشطة الرسولية بمناسبة عيد تجليسه البطريركى.جاز ذلك بحضور الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنتين، والأب يوحنا عادل، والأب يوسف أسعد، وأعضاء اللجنتين بمقر البطريركية بكوبري القبة.تخلل اللقاء أيضًا عرض أفراد اللجنتين لمسؤلياتهم بالأنشطة الرسولية واللجنة الإعلامية، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع عديدة أخرى، واختتم اللقاء بإعطاء للبركة الرسولية من غبطة البطريرك للحضور.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.