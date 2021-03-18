الداخلية توجه مأمورية لمساعدة مُسن من ذوى الاحتياجات الخاصة لصرف معاشه

ورد بلاغ لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مُسن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة "كفيف"، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بأنه لا يستطيع الحركة ويرغب فى الذهاب لمكتب البريد وصرف المعاش الخاص به.على الفور تم إيفاد مأمورية تابعة لقسم الشرطة محل سكنه وتم إصطحاب المُبلغ إلى مكتب البريد لصرف المعاش الخاص به "تكافل وكرامة"، وقد وجه المُبلغ الشكر لرجال وزارة الداخلية على سرعة الإستجابة وانتقالهم والتعامل مع البلاغ.