إزالة 3 حالات تعد بمركزي كوم حمادة وبدر

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي كوم حمادة وبدر عن إزالة 3 حالات تعد على مساحة 271 م2 عبارة عن:- إزالة حالة تعدی علی أرض زراعية 211 م عبارة عن أسوار بأعمدة معدنیة بناحية البریجات بكوم حمادة، وإزالة سور مخالف بالطوب الأبيض الحجري بمساحة 60 م٢، كما تم إزالة عدد ٨ مقابر في المهد بدون ترخيص بقرية منشأة عامر بنطاق وحدة أم صابر مركز بدر.