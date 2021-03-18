مَن هو الأنبا أنطونيوس نجيب بطريرك الكاثوليك السابق؟

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس، بذكرى مولد الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة الكاثوليكية في مصر.وتقدم الدستور نبذة تعريفية عن الانبا انطونيوس بتلك المناسبة:1- ولد الأنبا أنطونيوس نجيب عام 1935 بمدينة سمالوط في المنيا2- اختير للكهنوت عام 19603- حصل على درجة الماجستير عام 1962 من الكلية الإكليريكية4- حصل على درجة الماجستير عام 1964 من الكلية الإكليريكية في روما.5- تمت سيامته مطرانًا على المنيا عام 19776- يتقن الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية7- له العديد من الأنشطة الاجتماعية والمؤلفات بالعربية والإنجليزية8- انتخب بالإجماع من قبل أعضاء المجمع البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية في اجتماعها بتاريخ 30 مارس 2006 ليشغل منصب البطريرك، وذلك بعد أن تقدم البطريرك السابق الكاردينال إسطفانوس الثاني باستقالته لظروف صحية.9- قلده البابا بينديكت السادس عشر بابا الفاتيكان رتبة كاردينال لينضم إلى مجلس الكرادلة - وهو أعلى سلطة دينية - بالفاتيكان.