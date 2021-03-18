بعد 6 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية متخذين من دوائر أقسام شرطة "أول وثان العامرية، برج العرب" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة وأمكن ضبط كافة المسروقات لدى اثنين من عملائهما "سيئى النية" أمكن ضبطهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.