9.85 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن في ألمانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه جرى إعطاء 9.85 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ330 ألفا و232 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 11 شهرًا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 12 أسبوعا.