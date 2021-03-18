فاروق الباز يحاضر فى ندوة «ممر التنمية»

حل العالم الكبير الدكتور فاروق الباز أستاذ البحث العلمي ومدير مركز الاستشعار عن بعد بحامعة بوسطن الأمريكية ضيفا على نقابة المهندسين المصرية، في ندوة عبر تطبيق زووم.جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "ممر التنمية" والتي أقيمت برعاية المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وأعدتها شعبة الهندسة الميكانيكية برئاسة المهندس عادل درويش رئيس الشعبة.وشارك في الندوة، المهندس حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين المصرية والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة.في بداية الندوة، رحب المهندس حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين بالعالم المصري الدكتور فاروق الباز، مشيرا إلى أنه قامة مصرية عظيمة يقدرها جموع المصريين وفي القلب منهم المهندسين.وأعرب عبدالعليم، عن سعادته بالمشاركة في الندوة، التي يحاضر فيها العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، مشيرا إلى أن الحديث عن ممر التنمية حديث هام ومشوق، لافتا إلى أن مشاركة العالم الكبير للحديث عن هذا المشروع الضخم من خلال نقابة المهندسين قلما يحدث لذلك نعتبره حدثا هاما.