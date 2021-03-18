اعترفوا بارتكاب 36 واقعة.. ضبط عصابة سرقة الموتسيكلات في الدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية لسرقة الدراجات النارية، اعترفوا بارتكاب 36 واقعة سرقة وإعادة المسروقات.تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز)، بإكتشافه سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه.تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين "لأربعة منهم معلومات جنائية"-مقيمين بدائرة المركز.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضافوا بإرتكابهم عدد (36 واقعة) سرقة بذات الأسلوب، وقيامهم بالتصرف فـى المسروقات بالبيع لدى عملائهم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") سيئى النية، تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.