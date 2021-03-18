الصحة تحدد طرق الوقاية من الإصابة بسرطان الثدى

حددت وزارة الصحة والسكان، طرق الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات، لافتة إلى أن الرضاعة الطبيعية لها دور فعال في الوقاية من سرطان الثدي، حيث إنه كلما زادت مدة الرضاعة زاد التأثير الوقائي من المرض، كما نصحت بضرورة الامتناع عن التدخين، حيث إنه يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي.وشددت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" على أهمية ممارسة الرياضة، حيث إن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا يساعد في الحفاظ على وزن الجسم ومنع الإصابة بسرطان الثدي.وأكدت أن الكشف المبكر على سرطان الثدي يزيد من فرص الشفاء بنسبة 90%، مشيرة إلى أهمية التغذية الصحية التي تعتمد على الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات التي تسهم في الوقاية من سرطان الثدي.يذكر أن الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، يوميًا من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، لافتة إلى أنه يمكن معرفة أماكن الوحدات الصحية الأقرب من خلال تطبيق صحة مصر.