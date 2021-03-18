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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهامات تُلاحق الرئيس التنزاني الراحل بالتسبب في تفشي كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 11:10 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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وجه أهالي ضحايا فيروس كورونا المستجد بتنزاينا، الاتهام الرئيس الراحل جون ماغوفولي بالتسبب بآلاف الوفيات وتقويض مكافحة الوباء، بسبب مواقفه المتعنتة في مواجهة الوباء، على حد قولهم.

وكان الرئيس التنزاني الراحل جون ماغوفولي من أبرز رواد نظرية المؤامرة بشأن فيروس كورونا منكرا وجوده، لكنه في نهاية المطاف، توفي متأثرا بالإصابة به، كما ذكرت تقارير عدة.

ونقلت "بي بي سي" عن مصادر طبية إن الشهرين الآخرين شهدا ارتفاعا في الإصابات داخل تنزانيا.

وكانت نائبة الرئيس في تنزانيا، سامية حسن، أعلنت وفاة ماغوفولي (61 عاما) "متأثرا بمرض في القلب"، لكن كثيرين شككوا في هذه الفرضية.

ولم يظهر ماغوفولي منذ 27 فبراير الماضي، مما دفع البعض إلى الاعتقاد أنه مريض وربما عاجز، لكن المسؤولين نفوا ذلك قبل أيام، ودعا المواطنين إلى تجاهل الشائعات "البغيضة" القادمة من الخارج، لكن الحقائق كذّبتهم لاحقا.

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