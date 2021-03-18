أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

تستضيف المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام والاتحاد الدولي للكتاب العرب بلندن٬ وبالتعاون مع أكاديمية التميّزِ في الهند في برنامج "رحلة مع مبدع" الأديبة والشاعرة الأكاديمية د. ربيعة جلطي.ومن المقرر أن تتحدث ربيعة جلطي عن تجربتها الإبداعية الأدبية٬ يدير البرنامج الناقد والشاعر حسين عوفي البابلي ويحاورها: د. أحمد الهادي رشراش٬ وبإشراف رئيسة المنظمة ورئيسة فرع الإتحاد الدولي للكتاب العرب بلندن د. وفاء عبد الرزاق.يحتفل صالون زين العابدين فؤاد الثقافي٬ في الثامنة٬ في بث مباشر عبر "فيسبوك"٬ بالناقد والكاتب الصحفي الراحل رجاء النقاش٬ في لقاء يتناول مسيرته الفكرية والإبداعية٬ ويتحدث فيها ويقدم شهادته كل من: الناقد د. محمد بدوي - الكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح - الكاتب أيمن الحكيم٬ والكاتب محمد الشاذلي٬ وشعبان يوسف.ينظم مركز درب 1718 للفنون بالفسطاط٬ في الثامنة٬ حفل غنائي فني تحييه فرقة "الدور الأول"، وهي فرقة بدأت بعزف بين أحمد عمر ومحمد سامي.يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك٬ في مقره الكائن بشارع المعز، في السابعة، حفله الشهري لدعم الموهوبين من الأصوات الذهبية الفائزين في الدورات الخمس السابقة من مسابقة الصوت الذهبي.هذا ويقام الحفل بمشاركة الطلاب الدارسين بورش الغناء المقامة ببيت الغناء، وحفل نتاج ورش الغناء بمشاركة الأصوات الذهبية. قام بتدريب ورش الغناء الفنان مصطفي النجدي، الحفل قيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع.بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة المصرية٬ تنظم اللجنة الثقافية بنادي الصيد المصري٬ في مقره الكائن بالدقي٬ احتفالية كبرى لتكريم الفنانة القديرة سميرة أحمد٬ وذلك في الخامسة. تتضمن الاحتفالية ندوة عن الفنانة سميرة أحمد٬ يعرض خلالها فيلما قصيرا عن رحلتها ومسيرتها الفنية والإبداعية. كما يستعرض الفيلم المعالم الهامة في مشوارها الفني٬ محطات فارقة في حياتها الفنية٬ شخصيات عامة وفنية أثرت فيها وتأثرت بها.يشهد مسرح مركز الحرية للإبداع بالتابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية٬ في السابعة٬ حفل فني موسيقي٬ والذي تحييه٬ فرقة التذوق للموسيقي العربية٬ ويقام تحت عنوان "رحلة في إبداع الكلمات" للشاعر الكبير عماد حسن٬ وبقيادة المايسترو محمود أبو زيد.يستضيف بيت السحيمي بمقره الكائن في شارع المعز٬ في السابعة٬ حفل الفنان جو وفرقته "شوية فن"٬ حيث تقدم الفرقة مجموعة من أعمالها الفنية المتميزة من بينها: "أحكيلي حدوته"، "صنايعي بهجة"، "حرف الشباك"، "شوية فكة"، "المرايا"، "حنة"، "قهوة وسط البلد"، "راجعة الصبايا"، "صياد"، "البحر"، "سكر أوكر" وغيرها.يستقبل مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة٬ حفلا فنيا يحييه الفنان المطرب محمد الحلو٬ وذلك بمصاحبة فرقة "جوهرة الشرق" الموسيقية بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين.ويعود من جديد عرض "صحصح لما ينجح"٬ من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس٬ ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة٬ في تمام السادسة والنصف مساء، ليستمر أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع.كما يستقبل مسرح السلام بشارع القصر العيني في الثامنة٬ الموسم الجديد لمسرحية "قواعد العشق 40" إنتاج فرقة المسرح الحديث - البيت الفني للمسرح٬ وتعرض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين لمدة ثلاثة أسابيع فقط.