خلال شهر.. تداول 429 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

اعلنت الهيئة العامة لموانئ البحرالاحمر عن تداول 429 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر فبراير الماضي بزيادة 4% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وزيادة الصادرات عن الواردات بنسبة 17%.وأكدت الهيئة، في بيان، أنها سجلت 197 ألف طن وتركزت الزيادة بثلاث موانئ وهى سفاجا، نويبع، السويس، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 248 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 21% عن العام الماضي بكمية صادر 189 ألف بنسبة زيادة 19% عن الواردات التي سجلت 159 ألف طن.كما شهد ميناء نويبع تداول 31 ألف و500 طن بكمية صادر 24 ألف طن ووارد 7500 طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 28 ألف و500 طن بضائع بكمية صادر 19 ألف طن ووارد 9500 طن، فيما استقبل ميناء الزيتيات وصول 21 ألف طن بروبلين وبيوتومين.وقدمت الهيئة كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع بالموانئ التابعة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا أثناء عمليات الشحن والتفريغ.