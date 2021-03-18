ضبط 13904 قضايا سرقة تيار كهربائى في المحافظات

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات: شنت الإدارة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2991 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.الإدارة العامة لشرطة الكهرباء: أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13904 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات: أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) عن ضبط 412 قضية متنوعة.الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية: أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 33 قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات).الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة: أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (7) قضايا.الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية: أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1262 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم: أسفرت جهودها عن ضبط (152) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.